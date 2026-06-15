500 militares llegan a Culiacán reforzando la seguridad en Sinaloa

El domingo 14 de junio, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) hizo arribar a Culiacán, Sinaloa, 500 militares entrenados en operaciones tácticas urbanas, con el objetivo de reforzar la seguridad interior del estado. Con esta incorporación, el número total de efectivos federales desplegados en Sinaloa supera los mil en menos de quince días.
El mismo día de su llegada se registró un ataque armado en la colonia Independencia, lo que subraya la urgencia de la operación. Los uniformados ingresaron por vía terrestre y fueron captados en video mientras transitaban por las principales arterias de la ciudad, entre ellas la avenida Jesús Kumate, la avenida Insurgentes y la avenida Álvaro Obregón, así como en puntos estratégicos como Campo El Diez, Ley del Valle, el Congreso del Estado y la Novena Zona Militar.
Esta movilización se suma a la llegada, el 7 de junio, de otros 500 elementos de seguridad y, previamente, al 3 de junio, de 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército, conocidos como “Los Murciélagos”, que arribaron en un avión Boeing 737‑800 desde la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía.
Según el reporte oficial de la Defensa, la misión de los nuevos contingentes es fortalecer las acciones de seguridad en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, mediante tareas de disuasión, prevención y patrullaje. Los militares actuarán bajo los lineamientos de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con pleno respeto a los derechos humanos.
El despliegue forma parte de una estrategia más amplia para inhibir las actividades ilícitas de organizaciones delictivas que operan en la región, buscando restablecer el orden interno y garantizar la seguridad de la población.