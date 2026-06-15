500 militares llegan a Culiacán reforzando la seguridad en Sinaloa

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La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 500 soldados en Culiacán el 14 de junio, elevando a mil los efectivos federales en Sinaloa en menos de dos semanas, en medio de un ataque armado en la colonia Independencia y tras la llegada previa de 90 integrantes de los “Murciélagos”.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/06/2026 08:03 AM.
En México y editada el 15/06/2026 08:18 AM.