Sheinbaum descarta retomar diálogo con la CNTE y anuncia reuniones tripartitas en estados

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que no hay reuniones programadas con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y que, en su lugar, se impulsarán encuentros tripartitos a nivel estatal para atender las demandas del magisterio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/06/2026 02:49 PM.
En México y editada el 15/06/2026 04:22 PM.