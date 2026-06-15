Sheinbaum descarta retomar diálogo con la CNTE y anuncia reuniones tripartitas en estados

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, descartó que se retome el diálogo con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) en la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional. Según Sheinbaum, por el momento no existen reuniones programadas entre el magisterio disidente y los titulares de las secretarías de Gobernación y Educación, Rosa Icela Rodríguez y Mario Delgado, respectivamente.
Sin embargo, la presidenta anunció que se llevarán a cabo reuniones tripartitas en varios estados de la República con el objetivo de conocer directamente las demandas de los maestros y buscar soluciones concretas.
Al ser cuestionada sobre la posibilidad de una nueva reunión con la Secretaría de Gobernación, Sheinbaum señaló que la presencia del magisterio disidente ha disminuido en el centro de la capital y que la secretaria Rosa Icela Rodríguez podrá dialogar con los comerciantes del Centro Histórico, quienes se han visto afectados por el plantón de la CNTE.
La semana anterior, la presidenta había indicado que su gobierno dejaría de conversar con las cúpulas sindicales de la Coordinadora y se enfocaría en dialogar directamente con la base del magisterio, a fin de garantizar que los docentes estén informados sobre las propuestas para resolver sus demandas.
Esta postura se produce en medio de un clima de tensión entre el gobierno federal y los sindicatos docentes, que continúan organizando protestas y plantones en distintas partes del país.