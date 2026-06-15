“México está muy feliz”: Sheinbaum presume éxito del Mundial en espacios públicos

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La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la alegría nacional tras el triunfo de la Selección y recordó la transmisión gratuita de los partidos en espacios públicos, con medio millón de espectadores en la inauguración.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/06/2026 02:50 PM.
En México y editada el 15/06/2026 04:29 PM.