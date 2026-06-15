“México está muy feliz”: Sheinbaum presume éxito del Mundial en espacios públicos

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, declaró que la población mexicana se siente "muy feliz" con la celebración del Mundial de Fútbol, tras el reciente triunfo de la Selección Nacional.
En la conferencia de prensa matutina celebrada en el Palacio Nacional, la mandataria resaltó que los partidos del torneo se transmiten de forma gratuita en diversos lugares públicos, lo que ha permitido que millones de mexicanos disfruten del evento sin costo alguno.
Sheinbaum citó datos proporcionados por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, indicando que cerca de 500,000 personas asistieron a la inauguración del Mundial en distintas sedes de la capital, evidenciando el entusiasmo colectivo.
La presidenta también comentó que, aunque aún no ha definido el sitio exacto donde verá el segundo partido de la Selección Mexicana, continuará apoyando la difusión del torneo en espacios accesibles para todos los ciudadanos.
Este mensaje se enmarca dentro de la estrategia del gobierno federal de fomentar la unidad nacional y el orgullo patriótico mediante el deporte, reforzando la idea de que el fútbol es un elemento de cohesión social en México.