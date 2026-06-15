Claudia Sheinbaum solicita a la FIFA reconsiderar los precios de los boletos del Mundial

...

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) reflexionar sobre el costo de los boletos de la Copa del Mundo, argumentando que el fútbol debe ser un espacio de inclusión y no solo un negocio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/06/2026 02:51 PM.
En México y editada el 15/06/2026 02:56 PM.