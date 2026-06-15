Claudia Sheinbaum solicita a la FIFA reconsiderar los precios de los boletos del Mundial

En la conferencia de prensa matutina celebrada en el Palacio Nacional, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, instó a la FIFA a reconsiderar los precios de los boletos para los partidos de la próxima Copa del Mundo. Sheinbaum subrayó que el fútbol, como deporte universal, debe ser un espacio de encuentro, inclusión y paz, y no un mero generador de ganancias.
«El fútbol tiene que ser unión, igualdad y no discriminación», afirmó la presidenta desde el Salón Tesorería, recordando que la pasión por el deporte trasciende barreras socio‑económicas y culturales. Según Sheinbaum, los altos costos de los boletos pueden excluir a amplios sectores de la población, contraviniendo el principio de accesibilidad que debería regir los eventos deportivos de talla mundial.
La solicitud de la mandataria llega en un contexto donde la FIFA ha sido criticada por la escalada de precios en ediciones anteriores del Mundial, lo que ha limitado la asistencia de aficionados de menores recursos. Sheinbaum propuso que la entidad organizadora abra un diálogo con gobiernos y organizaciones sociales para establecer tarifas más equitativas, garantizando que los aficionados mexicanos y de otras naciones puedan disfrutar del torneo sin que el costo sea un impedimento.
El llamado de Sheinbaum también coincide con la agenda del gobierno mexicano en materia de deporte y cultura, que busca fomentar la práctica y el consumo responsable del fútbol como herramienta de cohesión social. La presidenta reiteró su compromiso de trabajar con la FIFA y otras instancias internacionales para que el próximo Mundial sea un evento verdaderamente inclusivo.