Sheinbaum reafirma objetivo de mantener el T‑MEC y anuncia posible llamada a Trump

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que su gobierno busca conservar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, señalando que no se renegociará sino que se revisará. Anunció una nueva ronda de negociaciones en Washington y advirtió que, de ser necesario, contactará al presidente estadounidense para dialogar sobre el acuerdo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/06/2026 03:59 PM.
En México y editada el 16/06/2026 02:33 PM.