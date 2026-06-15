Sheinbaum reafirma objetivo de mantener el T‑MEC y anuncia posible llamada a Trump

En la conferencia de prensa matutina celebrada en el Palacio Nacional, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, reiteró que el objetivo prioritario de su administración es que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC) se mantenga vigente. La presidenta precisó que el tratado no será renegociado, sino que será objeto de una revisión cuidadosa.
Sheinbaum recordó que esta semana se iniciará una nueva ronda de negociaciones del T‑MEC en Washington, en la que participarán representantes de México y Estados Unidos. En dicho encuentro, la delegación estadounidense ha planteado nuevas condiciones alineadas con su visión proteccionista, lo que, según la presidenta, requerirá una respuesta diplomática y estratégica por parte de México.
Ante la posibilidad de que las nuevas exigencias pongan en riesgo la estabilidad del acuerdo, la presidenta manifestó que, de ser necesario, solicitará una llamada telefónica directa con su homólogo estadounidense, el presidente Donald Trump, para dialogar y buscar soluciones que garanticen la continuidad del T‑MEC.
La mandataria subrayó que el mantenimiento del tratado es esencial para la competitividad de la economía mexicana, la generación de empleo y la seguridad jurídica de los inversionistas. Asimismo, reiteró su compromiso de trabajar de la mano con los socios norteamericanos para fortalecer los lazos comerciales y evitar cualquier ruptura que pueda afectar a los sectores productivos de los tres países.
Esta declaración se produce en el marco de la agenda comercial del gobierno de Sheinbaum, que busca consolidar a México como un actor clave en la cadena de suministro regional y global, al tiempo que protege los intereses nacionales frente a tendencias proteccionistas externas.