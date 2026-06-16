Senadora Beatriz Mojica solicita licencia del Senado para buscar la gubernatura de Guerrero

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La senadora de Morena, Beatriz Mojica, pidió licencia indefinida de su cargo para participar en la contienda interna por la coordinación de la Cuarta Transformación en Guerrero y, eventualmente, aspirar a la candidatura del partido al gobierno estatal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/06/2026 02:25 PM.
En México y editada el 16/06/2026 01:51 PM.