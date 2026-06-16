Senadora Beatriz Mojica solicita licencia del Senado para buscar la gubernatura de Guerrero

La senadora de Morena, Beatriz Mojica, solicitó este lunes licencia indefinida de su escaño en el Senado de la República con el objetivo de competir en la contienda interna por la coordinación de la Cuarta Transformación en el estado de Guerrero y, en su momento, buscar la candidatura del partido a la gubernatura.
En su comunicado, Mojica subrayó que su separación del cargo se realiza con responsabilidad institucional y pleno respeto a las normas internas de Morena, resaltando la importancia de la participación democrática y la unidad dentro del movimiento.
La legisladora guerrerense manifestó que participará en el proceso interno "con respeto, con altura de miras y con la convicción de que hay que seguir profundizando la transformación y nuestro movimiento, porque los cargos son temporales, pero el compromiso por Guerrero es para toda la vida".
Asimismo, reiteró su apoyo al proyecto de transformación encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a las acciones orientadas a fortalecer la soberanía nacional y el desarrollo de Guerrero.
En un mensaje dirigido a la ciudadanía, Mojica explicó que su decisión responde a la necesidad de recorrer nuevamente el estado, fortalecer la organización territorial y mantener contacto directo con las comunidades de las ocho regiones de Guerrero.
La senadora agradeció la confianza de los guerrerenses en los cargos públicos que ha desempeñado, señalando que cada responsabilidad ha sido una oportunidad para servir y defender las causas de la población.
Finalmente, reconoció el trabajo de su suplente, Patricia Bazán, quien asumirá la representación legislativa en el Senado durante el periodo de licencia.