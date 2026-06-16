Carlos Torres Piña solicita licencia para aspirar a la gubernatura de Michoacán

El actual Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, presentó ante la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de Michoacán una solicitud de licencia temporal por 30 días, con el objetivo de participar en el proceso de selección interna de Morena para la candidatura a la gubernatura en las elecciones de 2027.
El oficio, entregado el 15 de junio, indica que la licencia será efectiva a partir del 22 de junio y que el funcionario regresará a sus funciones al término del periodo, salvo que sea designado candidato oficial del partido.
En 2019 renunció al PRD y se afilió a Morena, partido que representa actualmente. De 2021 a 2025 se desempeñó como Secretario de Gobierno de Michoacán, trabajando junto al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. El 27 de julio de 2025 fue designado Fiscal General del Estado, posición que ocupa al momento de solicitar la licencia.
El proceso interno de Morena aún no ha definido fechas ni mecanismos de selección, por lo que se espera mayor información en los próximos meses.