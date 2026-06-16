Carlos Torres Piña solicita licencia para aspirar a la gubernatura de Michoacán

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El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, pidió una licencia temporal de 30 días al Congreso para incorporarse al proceso interno de Morena y buscar la candidatura a la gubernatura en 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/06/2026 12:07 PM.
En México y editada el 16/06/2026 01:28 PM.