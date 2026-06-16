Aumenta 3 500 % el decomiso de productos pirata en México durante el Mundial 2026

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que, de enero a la primera semana de junio de 2026, se han decomisado más de nueve millones de productos pirata, lo que representa un incremento de casi 3 500 % respecto al mismo lapso de 2025, cuando se aseguraron 259 107 unidades.
Este salto equivale a casi 36 veces más mercancía incautada en un año, según datos de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (FEIDCDP). La autoridad federal atribuye este avance a operativos coordinados con autoridades federales, estatales y municipales, la industria del entretenimiento y la Policía Cibernética.
En el marco del Día Mundial contra la Falsificación y la Piratería, la FGR reiteró su compromiso con la defensa de la creatividad, la innovación y la economía formal. Además, se han cumplido cinco de las seis órdenes de aprehensión emitidas por jueces federales y el Ministerio Público ha registrado 11 vinculaciones a proceso por delitos de introducción, distribución y venta de productos falsificados.
La Fiscalía subrayó que la piratería no solo perjudica a los titulares de derechos de propiedad intelectual, sino que también pone en riesgo la salud y seguridad de la población, especialmente cuando se trata de medicamentos, cigarrillos, bebidas, juguetes y otros bienes de consumo cotidiano.
Los operativos se intensificaron con la llegada del Mundial 2026. En el estadio Ciudad de México, durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica, la Operación Limpieza logró incautar mercancía vinculada a marcas deportivas, la FIFA y patrocinadores oficiales. En abril, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) reportó la captura de más de 19 000 piezas de productos falsificados con un valor estimado de 6 millones de pesos, sumándose a 15 millones de pesos recuperados en Tepito en marzo.
Desde el 1 de abril de 2026, la nueva regulación de ambush marketing otorga al IMPI facultades para impedir que empresas no patrocinadoras operen cerca de estadios y fan zones, así como para bloquear sitios web que difundan contenido pirata o transmitan partidos sin autorización.
La FGR recuerda que las denuncias pueden presentarse las 24 horas del día en sus oficinas de la colonia Doctores, Ciudad de México, y reitera la continuidad de los operativos permanentes para combatir la piratería en todo el país.