Aumenta 3 500 % el decomiso de productos pirata en México durante el Mundial 2026

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La Fiscalía General de la República informó que, en los primeros cinco meses de 2026, se han incautado más de nueve millones de artículos falsificados, una alza de casi 3 500 % respecto al mismo periodo del año anterior. Los operativos, impulsados por la FGR y el IMPI, se intensificaron con la llegada del Mundial y la nueva normativa contra el ambush marketing.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/06/2026 08:36 AM.
En México y editada el 16/06/2026 09:11 AM.