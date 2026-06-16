Embajador de EE. UU. afirma haber transferido a 313 criminales a México bajo la administración Trump

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Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, anunció que desde enero de 2025, bajo el segundo mandato de Donald Trump, se han trasladado a 313 personas buscadas por la justicia mexicana. El anuncio, hecho en X tras la captura de un mexicano por delitos sexuales, se da en medio de intensas negociaciones sobre extradiciones y cooperación bilateral en seguridad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/06/2026 08:59 AM.
En México y editada el 16/06/2026 09:33 AM.