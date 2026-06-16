Harfuch confirma que Rubén Rocha no cuenta con protección del Gabinete de Seguridad

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, declaró que el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, no recibe escolta del Gabinete de Seguridad federal, pese a haber sido requerido por el Departamento de Justicia de EE. UU. por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/06/2026 03:03 PM.
En México y editada el 16/06/2026 04:15 PM.