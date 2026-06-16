Polémica en festejos del Tri: usan fichas de desaparecidos para cubrirse de la lluvia

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Durante la celebración del triunfo de México 2‑0 sobre Sudáfrica, varios jóvenes fueron señalados en redes sociales por cubrirse con lonas que mostraban fotografías y fichas de personas desaparecidas. La polémica ha generado indignación, denuncias de agresión a una activista y a un reportero, y ha reavivado el debate sobre el respeto a los colectivos de búsqueda.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/06/2026 09:04 AM.
En México y editada el 16/06/2026 10:37 AM.