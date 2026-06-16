Laura Itzel Castillo confirma su ingreso a la Secretaría de las Mujeres en septiembre

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La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, será titular de la Secretaría de las Mujeres a partir de septiembre, tras anunciarlo la presidenta Claudia Sheinbaum. Castillo agradeció la confianza y reiteró su compromiso con la agenda de igualdad mientras culmina su mandato en la Cámara Alta el 31 de agosto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/06/2026 08:34 AM.
En México y editada el 16/06/2026 09:08 AM.