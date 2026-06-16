Laura Itzel Castillo confirma su ingreso a la Secretaría de las Mujeres en septiembre

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, asumirá la Secretaría de las Mujeres a partir de septiembre, tras concluir su encargo al frente de la Cámara Alta el 31 de agosto. El anuncio fue realizado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien adelantó que la legisladora morenista se incorporará al gabinete federal una vez concluida su gestión en el Senado.
En un mensaje público, Castillo expresó su agradecimiento a Sheinbaum por la confianza depositada y aseguró que continuará trabajando por la igualdad y los derechos de las mujeres desde su nueva responsabilidad. "Mi causa es México. Desde el espacio en el que me corresponda servir, seguiré trabajando con responsabilidad y compromiso", declaró la senadora.
Mientras se concreta su incorporación, la Secretaría de las Mujeres sigue operando bajo la responsabilidad interina de Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, garantizando la continuidad de los programas y acciones dirigidos a la población femenina.
Castillo, quien también preside la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mantendrá sus funciones legislativas hasta el término de su periodo, asegurando el seguimiento de la agenda parlamentaria y el diálogo con las distintas fuerzas políticas.
El nombramiento llega después de varios meses sin una titular formal, tras la salida de Citlalli Hernández Mora en abril. La oposición ha señalado la demora, mientras que miembros de Morena, como la senadora Verónica Camino, ya han manifestado su respaldo a la futura titular.
Con esta designación, el gobierno federal apuesta por una figura con amplia experiencia legislativa y administrativa para dar continuidad a una de las áreas prioritarias de la actual administración.