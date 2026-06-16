Manuel Zavala, nuevo secretario de Organización de Morena

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El abogado campechano Manuel Jesús Zavala Salazar asume la Secretaría de Organización del CEN de Morena, reemplazando a Andrés Manuel López Beltrán, con la misión de consolidar la estructura del partido de cara a los comicios de 2027.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/06/2026 08:36 AM.
En México y editada el 16/06/2026 09:13 AM.