Manuel Zavala, nuevo secretario de Organización de Morena

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena anunció la designación de Manuel Jesús Zavala Salazar como nuevo secretario de Organización, posición clave dentro de la maquinaria interna del partido más grande de México. Zavala, abogado de profesión y originario de Campeche, sustituye a Andrés Manuel López Beltrán y asume la responsabilidad de gestionar el padrón de más de diez millones de militantes, la credencialización masiva y la coordinación del ejército territorial morenista.
Su trayectoria política se ha forjado en el sur del país. En Campeche presidió el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, impulsando el crecimiento del partido en la península. Posteriormente, como delegado regional de los Programas para el Bienestar, adquirió experiencia directa en la gestión social y el contacto con la ciudadanía. Durante la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, Zavala se desempeñó como delegado político en Yucatán, entregando resultados decisivos en una zona de alta competencia electoral.
Antes de este nombramiento, ocupó el cargo de secretario de Movimientos Sociales dentro del propio CEN, posición que le permitió mantener el pulso de las causas populares y de las organizaciones civiles afines al proyecto de la Cuarta Transformación. Su llegada a la Secretaría de Organización implica asumir una de las tareas más complejas e influyentes del partido: garantizar la cohesión interna y la operatividad del aparato territorial de cara a las elecciones de 2027.
El reto de Zavala será mantener unido al ejército morenista, actualizar y resguardar el padrón nacional de militantes, y fortalecer la estructura que definirá el futuro político del país en la segunda mitad del sexenio. Su nombramiento se interpreta como una apuesta del liderazgo de Morena por consolidar una base organizativa sólida que le permita enfrentar los desafíos electorales venideros.