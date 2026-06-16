“Deben pagar por ello”: Monreal sobre funcionarios ligados al delito

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El coordinador de Morena en la Cámara, Ricardo Monreal Ávila, declaró que cualquier funcionario o político con presuntos nexos delictivos debe ser investigado y juzgado por la Fiscalía General de la República. Sus palabras se enmarcan en el debate generado por las declaraciones de la directora antidrogas de EE.UU., Sara Carter, sobre supuestos vínculos entre políticos mexicanos y el narcotráfico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/06/2026 08:58 AM.
En México y editada el 16/06/2026 10:45 AM.