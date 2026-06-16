Sheinbaum presume miles de detenciones y niega pactos con cárteles en La Mañanera

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, utilizó la conferencia matutina de prensa conocida como “La Mañanera” para presentar cifras oficiales sobre las detenciones realizadas contra integrantes de organizaciones criminales durante su administración y para refutar acusaciones de colusión entre el gobierno y los cárteles.
Sheinbaum recordó la frase de la exsecretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, “Abrazos, no balazos, no quiere decir que estemos cruzados de brazos”, y solicitó la reproducción de un video que mostraba la captura y extradición de Ovidio Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, a Estados Unidos un día después de su aprehensión.
Según la mandataria, el Estado ahora brinda más información sobre las detenciones que en el sexenio anterior, aunque aclaró que la mayor transparencia no es exclusiva del periodo de Andrés Manuel López Obrador. En cifras concretas, informó que durante la gestión de López Obrador se detuvieron 95,000 personas, de las cuales 39 fueron catalogadas como “relevantes” por su posición en estructuras delictivas.
En contraste, bajo su gobierno, en veinte meses se han registrado 56,000 detenciones, incluyendo a 57 individuos relevantes
Sheinbaum también abordó la narrativa que sugiere una supuesta colusión del actual gobierno con los cárteles, señalando que la única colusión documentada y pública ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón, cuando el entonces titular de Seguridad, Genaro García Luna, estuvo involucrado en actos de corrupción a gran escala.
La presidenta subrayó que, de detectarse cualquier vínculo entre autoridades y organizaciones delictivas, se abre la correspondiente carpeta de investigación y se procede a la detención de los servidores públicos implicados, reafirmando el compromiso de su administración con la legalidad y la lucha contra la corrupción.
Con estos datos, Sheinbaum busca demostrar que su gobierno no favorece a ninguna organización criminal y que la estrategia de seguridad se basa en la captura de los líderes y la transparencia de los procesos judiciales.