Sheinbaum presume miles de detenciones y niega pactos con cárteles en La Mañanera

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En la conferencia de prensa de la Mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que en sus veinte meses de gobierno se han registrado 56,000 detenciones, entre ellas 57 individuos de alto nivel del crimen organizado, y comparó estos datos con los del sexenio de López Obrador y el de Felipe Calderón, señalando la falta de favoritismo y la existencia de investigaciones contra servidores públicos vinculados a narcos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/06/2026 12:05 PM.
En México y editada el 16/06/2026 02:26 PM.