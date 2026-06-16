Sheinbaum confirma posible reunión con el Rey de España durante su visita a México

En la conferencia matutina del 16 de junio en el Palacio Nacional, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, indicó que es "probable" que se concrete una reunión con el Rey de España, Felipe VI, durante su próxima visita al país. "Todavía está Relaciones Exteriores viendo con la cancillería de España y con la Representación del Jefe del Estado español. Mañana o pasado le podemos informar", señaló la presidenta.
El encuentro diplomático se plantea dentro del itinerario del monarca, quien viajará a México para asistir al partido de la fase de grupos del Mundial 2026 entre España y Uruguay, programado en la ciudad de Guadalajara. La posible cita entre Sheinbaum y Felipe VI subraya la intención de reforzar los lazos bilaterales en un contexto de alta visibilidad internacional.
Según fuentes del gobierno, la coordinación está a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que mantiene conversaciones con la Cancillería española y la representación del Jefe del Estado para definir la fecha y el protocolo del encuentro. De concretarse, la reunión se inscribiría dentro de una agenda que también incluirá visitas a proyectos de energía renovable y a iniciativas de cooperación cultural.
El anuncio llega en un momento en que México busca diversificar sus alianzas estratégicas y potenciar la inversión extranjera, mientras que España, como uno de los países europeos con mayor presencia en América Latina, procura fortalecer su presencia diplomática y comercial en la región.