Sheinbaum confirma posible reunión con el Rey de España durante su visita a México

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que podría encontrarse con el monarca español, Felipe VI, en el marco de su visita para el partido España‑Uruguay del Mundial 2026 en Guadalajara.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/06/2026 09:06 AM.
En México y editada el 16/06/2026 10:59 AM.