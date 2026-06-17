¿Vives en el extranjero? Así puedes tramitar gratis tu credencial del INE sin viajar a México

...

Los mexicanos residentes fuera de México pueden obtener su credencial para votar del INE sin regresar al país. El trámite es gratuito, tiene vigencia de diez años y se gestiona a través de la red consular de la SRE. Aquí se detallan los pasos, documentos necesarios y canales de atención.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/06/2026 04:10 PM.
En México y editada el 17/06/2026 03:26 PM.