¿Vives en el extranjero? Así puedes tramitar gratis tu credencial del INE sin viajar a México

Trámite gratuito y envío a domicilioLos ciudadanos mexicanos mayores de 18 años que vivan en el extranjero pueden solicitar la Credencial para Votar del INE sin regresar a México. El proceso es gratuito, la credencial tiene una vigencia de diez años y el INE la envía directamente al domicilio del solicitante mediante mensajería.
1. Programar cita consularEl primer paso es agendar una cita en el consulado o embajada mexicana más cercana. En EE. UU. y Canadá la cita se agenda llamando sin costo al 1‑(424)‑309‑0009 o a través del portal citas.sre.gob.mx. En otros países el trámite se gestiona por el mismo portal o por correo electrónico con el consulado correspondiente.
2. Documentación requeridaSe deben presentar tres categorías de documentos originales, sin tachaduras ni enmendaduras:
4. Validación y envíoUna vez que el consulado verifica la documentación, el INE envía la credencial por mensajería al domicilio registrado en un plazo de tres a cinco semanas. Solo el titular puede recibirla y debe identificarse al momento de la entrega.
5. Activación y seguimientoAl recibir la credencial, el titular debe activarla llamando al número indicado en el sobre o ingresando a votoextranjero.mx. Sin activación, la credencial no es válida para votar ni como identificación. El estatus del trámite puede consultarse en micredencial-extranjero.ine.mx o llamando al INEtel: 1 (866) 986 8306 (EE. UU.) o +52 (55) 5481 9897 (resto del mundo).
6. Reintentos de entregaSi la mensajería falla en tres intentos, la credencial queda disponible por hasta 30 días en la oficina consular más cercana al domicilio registrado. Pasado ese plazo, el documento regresa a México y el solicitante debe iniciar un nuevo envío a través del sistema de consulta.