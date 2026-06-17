IMSS-Bienestar inaugura urgencias en Xoco con IA y quirófanos inteligentes

El dirigente del IMSS‑Bienestar, Alejandro Svarch, anunció este 17 de junio la apertura de la nueva sala de urgencias del Hospital General de Xoco, describiéndola como "el centro de urgencias más importante de América Latina" gracias a su ampliación y a la incorporación de tecnología basada en inteligencia artificial.
La remodelación integral incluye un tomógrafo móvil capaz de generar imágenes en 3D durante cirugías, un microscopio con IA para neurocirugía, un sistema digital de rayos X instalado en el techo que permite estudios avanzados sin mover al paciente, y máquinas de anestesia de alta tecnología. Además, un aula conectada en tiempo real con el quirófano inteligente convierte al hospital en un referente de "hospital‑escuela" dentro del IMSS‑Bienestar.
Esta inversión forma parte del programa de modernización sanitaria impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum desde el inicio del sexenio, cuyo objetivo es fortalecer la cobertura universal y gratuita, sin distinción de afiliación a la seguridad social. En paralelo, se está construyendo una clínica de displasias en La Pastora y se prevé que el Hospital General de Cárdenas incorpore próximamente estas innovaciones.
Los quirófanos inteligentes ya han reducido el tiempo de recuperación de los pacientes: ahora pueden ser dados de alta a las 12 horas de la intervención, frente a las 96 horas tradicionales. El Hospital de Coatepec fue pionero con catorce cirugías realizadas, y la llegada de robots quirúrgicos a hospitales públicos como Iztapaluca, el Centro Médico Lic. Adolfo Mateos y el Hospital Orán democratiza el acceso a tecnología antes reservada al sector privado.
Con estas acciones, el sector público de salud avanza hacia una medicina de vanguardia, buscando mayor equidad y calidad en la atención sanitaria para toda la población mexicana.