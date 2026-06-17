IMSS-Bienestar inaugura urgencias en Xoco con IA y quirófanos inteligentes

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El IMSS‑Bienestar presentó una nueva sala de urgencias en el Hospital General de Xoco, la más grande y tecnológica del continente, equipada con inteligencia artificial y equipos de última generación para mejorar la atención de los derechohabientes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/06/2026 08:53 AM.
En México y editada el 17/06/2026 12:18 PM.