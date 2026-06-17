Monreal pide frenar aspiración de Ruth González y Gallardo rumbo a San Luis Potosí

En una entrevista concedida el 17 de junio de 2026, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Jucopo en la Cámara de Diputados y coordinador de Morena, instó a la senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ruth González Silva, y al gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, a renunciar a la intención de postularse para la gubernatura de San Luis Potosí en 2027. Monreal argumentó que la continuidad de la coalición oficialista —Morena, Partido del Trabajo (PT) y PVEM— depende de que se priorice el interés general sobre los intereses de grupo o partidistas.
El vínculo matrimonial entre González Silva y Gallardo Cardona ha generado polémica, pues sectores del oficialismo lo califican como nepotismo, mientras que el PVEM y el propio gobernador lo descartan. Monreal subrayó que la alianza ha permitido al oficialismo gobernar la mayor parte del país y contar con mayoría calificada para reformas constitucionales, por lo que su preservación es la máxima prioridad.
El legislador también abrió la posibilidad de que integrantes del PVEM y del PT se inscriban en el proceso interno de Morena, y pidió a los gobernadores que no intervengan en la selección de candidatos, para evitar la percepción de favoritismo. "Saquen la mano quienes son autoridad; eso sería sano para todos y ayudaría a mantener la unidad", afirmó.
El 22 de junio iniciará el registro de aspirantes a "coordinadores de la defensa de la soberanía en los estados" para las elecciones de 2027, proceso que se extenderá hasta el 26 de junio. Los candidatos deberán solicitar licencia de sus cargos para evitar el uso de recursos públicos durante la campaña.
La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, confirmó que la alianza entre los tres partidos está vigente en al menos 16 estados, aunque San Luis Potosí sigue en diálogo. Morena mantiene la convicción de no presentar a familiares de gobernantes en turno como candidatos.