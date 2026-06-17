Monreal pide frenar aspiración de Ruth González y Gallardo rumbo a San Luis Potosí

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El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, solicitó a la senadora del PVEM Ruth González Silva y al gobernador Ricardo Gallardo Cardona que abandonen la posible candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí 2027, con el fin de evitar la ruptura de la alianza entre Morena, PT y Verde y prevenir acusaciones de nepotismo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/06/2026 05:14 AM.
En México y editada el 17/06/2026 05:59 AM.