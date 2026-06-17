Presidente municipal de Ciudad Juárez solicita licencia para aspirar a la gubernatura de Chihuahua

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Cruz Pérez Cuéllar, actual presidente municipal de Ciudad Juárez, pidió licencia temporal para participar en el proceso interno de Morena y buscar la candidatura a la gubernatura de Chihuahua en 2027, enfrentándose a la exsenadora Andrea Chávez. La solicitud será evaluada mientras Héctor Rafael Ortiz Orpinel asume interinamente la alcaldía.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/06/2026 08:18 AM.
En México y editada el 17/06/2026 08:25 AM.