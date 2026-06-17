Presidente municipal de Ciudad Juárez solicita licencia para aspirar a la gubernatura de Chihuahua

El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, anunció este martes que solicitará licencia temporal a su cargo para incorporarse a la contienda interna de Morena por la gubernatura de Chihuahua en 2027, compitiendo con la exsenadora Andrea Chávez Treviño.
En una conferencia de prensa, Pérez Cuéllar explicó que su decisión sigue los lineamientos emitidos por la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, que instruye a los funcionarios que aspiren a cargos de elección popular a solicitar licencia para dedicarse de lleno a la campaña. "Servir a las y los juarenses ha sido un gran honor. Me voy tranquilo porque Juárez tiene rumbo firme, obras en marcha y un gran equipo que seguirá trabajando con responsabilidad", afirmó el edil en su mensaje difundido por redes sociales.
De aprobarse la licencia, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, actual secretario del ayuntamiento, asumirá como presidente municipal interino. La solicitud de Pérez Cuéllar se produce tras la reciente licencia indefinida concedida a Andrea Chávez el 15 de abril, cuando el Senado de la República aprobó su salida para que la legisladora se enfoque en su proyecto político estatal.
El proceso interno de Morena para definir las candidaturas a las gubernaturas de 2027 contempla cuatro fases de encuestas y filtros de reconocimiento, según lo establecido por el Consejo Nacional del partido en marzo. Los aspirantes que superen los sondeos iniciales serán evaluados en criterios de honestidad, cercanía, conocimiento del territorio y trabajo de base, antes de designar al coordinador o coordinadora de Defensa de la Transformación, paso previo a la candidatura formal.
Con la solicitud de licencia de Pérez Cuéllar, la contienda en Chihuahua se intensifica, pues el exalcalde de la ciudad fronteriza busca posicionarse como una alternativa a la candidatura de Andrea Chávez, quien ya cuenta con el respaldo del pleno del Senado y del liderazgo nacional de Morena.