Sheinbaum desafía marcha de la CNTE: “¿Qué caso tiene?”, mientras crece tensión educativa

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, minimizó la protesta prevista por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para el 17 de junio, preguntando “¿Qué caso tiene que marchen?” y argumentó que su gobierno ya ha ofrecido el diálogo necesario para atender sus demandas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/06/2026 08:53 AM.
En México y editada el 17/06/2026 09:04 AM.