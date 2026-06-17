Sheinbaum desafía marcha de la CNTE: “¿Qué caso tiene?”, mientras crece tensión educativa

La mandataria de la República, Claudia Sheinbaum, volvió a restar importancia a la movilización que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tiene programada para este miércoles 17 de junio en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México. Desde el Palacio Nacional, la presidenta preguntó: “¿Qué caso tiene que marchen?”, señalando que su gobierno ha puesto a disposición de los docentes los canales de diálogo necesarios para atender sus peticiones.
Sheinbaum sostuvo que la CNTE ha sido informada de los espacios institucionales donde pueden presentar sus demandas y que, por tanto, no existe justificación para una marcha que, según ella, solo generaría trastornos en la capital. La presidenta recordó que en los últimos meses se han celebrado mesas de trabajo con representantes de la educación, se han aprobado aumentos salariales y se han impulsado programas de capacitación docente.
Por su parte, la CNTE ha reiterado que sus exigencias no han sido atendidas de manera integral y que la convocatoria a la marcha responde a la falta de avances concretos en temas como la estabilidad laboral, la mejora de infraestructura escolar y la garantía de recursos para la educación pública. La organización señaló que la protesta busca presionar al gobierno para que cumpla con los compromisos adquiridos en la agenda educativa.
Las autoridades de la Ciudad de México han anunciado que, en caso de que la marcha se lleve a cabo, se implementarán medidas de seguridad para evitar alteraciones en el tráfico y garantizar la protección de los asistentes al Estadio Ciudad de México. Se ha solicitado a la población evitar la zona durante el horario previsto para la concentración.
El debate entre el gobierno federal y la CNTE se inserta en un contexto de crecientes tensiones en el sector educativo, donde sindicatos y organizaciones de la sociedad civil demandan mayores recursos y mejores condiciones laborales, mientras el Ejecutivo defiende que ha cumplido con sus compromisos y que la vía del diálogo institucional es la única alternativa viable.