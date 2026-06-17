Claudia Sheinbaum dialoga con la primera ministra de Barbados para impulsar el turismo regional

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, mantuvo este martes una conversación telefónica con la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley. En el intercambio, ambas mandatarias coincidieron en la necesidad de fortalecer la relación bilateral y profundizar la cooperación en el sector turístico, considerado clave para el desarrollo económico de la región.
Sheinbaum difundió el contenido de la llamada a través de sus redes sociales, resaltando la importancia de la colaboración entre México y los países del Caribe para impulsar el crecimiento sostenible y la diversificación de la oferta turística. "Coincidimos en la importancia de la colaboración entre México y el Caribe para impulsar el desarrollo de la región", escribió la presidenta mexicana acompañada de una fotografía del intercambio.
Por su parte, la primera ministra de Barbados elogió la "fortaleza y claridad de propósito" de Sheinbaum, señalando que su liderazgo se percibe más allá de las fronteras mexicanas. En un tuit, Mottley afirmó: "Hay algo poderoso cuando los líderes de nuestro hemisferio pueden hablar francamente sobre el futuro de nuestras naciones".
El diálogo incluyó propuestas concretas para:
La llamada se produce en un contexto de creciente interés de México por reforzar sus lazos con el Caribe, región que comparte desafíos comunes en materia de cambio climático, seguridad y desarrollo económico. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se continuará trabajando en la formalización de acuerdos bilaterales que consoliden estos esfuerzos.
Se espera que, en los próximos meses, se concrete una visita oficial de la delegación mexicana a Barbados y viceversa, con el fin de firmar los acuerdos preliminares y definir una hoja de ruta conjunta para el sector turístico.