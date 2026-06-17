Claudia Sheinbaum dialoga con la primera ministra de Barbados para impulsar el turismo regional

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una llamada telefónica con la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, con el objetivo de profundizar la cooperación bilateral en materia de turismo y reforzar la colaboración entre México y el Caribe.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/06/2026 05:11 AM.
En México y editada el 17/06/2026 05:36 AM.