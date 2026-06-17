Sheinbaum reprende a delegada en Chiapas por insultar a Trump y ordena revisión administrativa

En la conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo”, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, indicó que instruyó a la secretaria del Bienestar, Leticia Ramírez, para que investigue si la delegada de Bienestar en Chiapas, Manuela Obrador Narváez, incurrió en falta administrativa al calificar de “tipo asqueroso” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un acto de Morena en Palenque.
Sheinbaum enfatizó que los servidores públicos afiliados a Morena deben separar su labor institucional de su militancia partidista y que, de ser necesario, la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Anticorrupción revisarán el caso. “Por lo menos tiene que haber un llamado de atención”, declaró la mandataria.
Manuela Obrador, prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador, había argumentado que Trump busca apropiarse de recursos estratégicos mexicanos como litio, cobalto y cobre, y que sus políticas pretenden debilitar la soberanía nacional. Sus declaraciones se produjeron en el marco del Plan de Acción sobre Minerales Críticos, firmado en febrero de 2026 entre EE. UU. y México.
El episodio se suma a controversias previas de la funcionaria, entre ellas la adquisición al contado de una camioneta Volkswagen Audi Hybrid 2024 por más de 1.1 millones de pesos, cifra que supera ampliamente su ingreso anual declarado. La compra reavivó críticas sobre la coherencia de la política de austeridad promovida por el gobierno de Morena.
Sheinbaum reiteró que el gobierno mexicano debe mantener una postura respetuosa hacia el presidente estadounidense, pese a las diferencias de política exterior, y que cualquier conducta que ponga en riesgo la imagen institucional será sancionada conforme a la normativa vigente.