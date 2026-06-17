Sheinbaum reprende a delegada en Chiapas por insultar a Trump y ordena revisión administrativa

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ordenó que la delegada del Bienestar en Chiapas, Manuela Obrador, reciba al menos un llamado de atención por calificar de “asqueroso” al presidente de EE. UU., Donald Trump. La mandataria señaló la necesidad de separar la militancia partidista del ejercicio institucional y anunció una posible revisión administrativa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/06/2026 10:55 AM.
En México y editada el 17/06/2026 12:08 PM.