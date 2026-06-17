Sheinbaum anuncia suspensión de clases y media jornada laboral para evitar caos vial

En la conferencia de prensa matutina celebrada en el Palacio Nacional, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, explicó que la suspensión de clases y la reducción de la jornada laboral en los estados que albergarán partidos del Mundial 2026 son una orientación destinada a evitar los congestionamientos vehiculares que suelen generarse en eventos de tal magnitud.
Sheinbaum precisó que la medida busca facilitar la movilidad en la Ciudad de México, que será sede de un encuentro este miércoles, y en el estado de Jalisco, donde se jugará otro partido el jueves. La autoridad subrayó que, aunque la disposición no es obligatoria, se espera la colaboración de instituciones educativas y empleadores para su cumplimiento.
Durante la rueda de prensa, la mandataria también comentó que probablemente verá el partido México vs Corea del Sur desde el propio Palacio Nacional. En cuanto al encuentro México vs República Checa, programado para el 24 de junio, Sheinbaum insinuó que podría asistir, recordando que esa fecha coincide con su cumpleaños.
La medida forma parte de un plan más amplio de coordinación entre gobiernos locales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la organización del torneo, con el objetivo de garantizar que los desplazamientos de residentes y visitantes se realicen de forma segura y sin contratiempos.