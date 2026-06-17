Sheinbaum anuncia suspensión de clases y media jornada laboral para evitar caos vial

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La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la medida, orientada a facilitar la movilidad en la Ciudad de México y Jalisco durante los partidos de la Copa del Mundo, consiste en suspender clases y aplicar media jornada laboral.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/06/2026 03:04 PM.
En México y editada el 17/06/2026 03:13 PM.