Revisión del T-MEC se alargaría: expertos ven oportunidad para lograr ventajas para México

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Expertos advierten que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC) se prolongará más de lo previsto, pues la coyuntura política en Washington dificulta un acuerdo rápido. La ausencia de un tratado definitivo este año y la posibilidad de revisiones anuales podrían, a largo plazo, favorecer a México al permitir negociaciones bajo un contexto menos tenso.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/06/2026 08:53 AM.
En México y editada el 17/06/2026 09:12 AM.