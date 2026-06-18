CDMX transmitirá el Mundial gratis en plazas públicas con apoyo de 30 empresas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que su administración ha concretado una alianza con 30 empresas patrocinadoras para financiar los derechos de transmisión de los partidos del Mundial de Fútbol que se proyectarán en los 18 Festivales Futboleros organizados en distintos puntos de la capital.
Según la mandataria, el acuerdo permitirá que la ciudadanía disfrute de los encuentros mundialistas de manera gratuita en calles y plazas públicas, sin que ello implique un gasto para las finanzas de la Ciudad de México. La inversión del sector privado cubrirá la totalidad de los costos de transmisión, manteniendo intactos los recursos destinados a programas y obras prioritarias.
Brugada subrayó que la colaboración entre gobierno y iniciativa privada puede traducirse en beneficios sociales siempre que exista transparencia y objetivos compartidos. En su mensaje en redes sociales destacó que el Mundial representa una oportunidad para fortalecer la convivencia comunitaria y promover espacios de recreación accesibles para toda la población.
“Logramos una gran alianza con 30 empresas patrocinadoras para que los derechos de transmisión de los partidos del Mundial en los 18 Festivales Futboleros no le cuesten un solo peso al presupuesto público de la Ciudad de México. Con esta inversión del sector privado democratizamos el acceso al deporte y al entretenimiento”, afirmó la jefa de Gobierno.
La iniciativa forma parte de la estrategia de la administración capitalina para ampliar el acceso al deporte y al entretenimiento, sin desviar recursos de programas sociales, de salud, educación y obras de infraestructura que siguen siendo prioridad para la ciudad.