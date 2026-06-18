CDMX transmitirá el Mundial gratis en plazas públicas con apoyo de 30 empresas

...

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció una alianza con 30 empresas para financiar los derechos de transmisión del Mundial en los 18 Festivales Futboleros, garantizando el acceso gratuito a la población sin afectar las finanzas públicas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/06/2026 04:25 PM.
En México y editada el 18/06/2026 04:53 PM.