La diplomacia se juega en equipo: México y Corea estrechan vínculos en Diputados

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En el marco del partido México‑Corea del Sur, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió a legisladoras coreanas y selló el encuentro con el intercambio simbólico de camisetas de ambas selecciones, reforzando la diplomacia parlamentaria bilateral.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/06/2026 08:18 AM.
En México y editada el 18/06/2026 08:40 AM.