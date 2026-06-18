La diplomacia se juega en equipo: México y Corea estrechan vínculos en Diputados

En vísperas del enfrentamiento México‑Corea del Sur, programado dentro del Mundial de Fútbol, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados acogió a una delegación oficial de la Asamblea Nacional de la República de Corea. El acto, que tuvo lugar en el Palacio de San Lázaro, contó con la presencia de la vicepresidenta de la Mesa Directiva, diputada del PAN Paulina Rubio, y de la presidenta del Grupo de Amistad México‑Corea, diputada de Morena Julia Arcelia Olguín.
Como gesto simbólico de la amistad bilateral, Rubio y Olguín intercambiaron camisetas de las selecciones nacionales con sus homólogas coreanas, Jae‑jeong Lee y Nam‑hee Kim. El intercambio de indumentaria deportiva sirvió de metáfora para reforzar los lazos de cooperación, entendimiento y diálogo entre ambos parlamentos.
Durante la reunión, la diputada Rubio subrayó la importancia de la diplomacia parlamentaria como herramienta esencial para acercar a las naciones, construir puentes de diálogo e intercambiar experiencias legislativas. Por su parte, la diputada Olguín destacó que estos espacios permiten profundizar la cooperación parlamentaria y abrir nuevas rutas de colaboración en temas de interés común.
Las legisladoras coreanas, Jae‑jeong Lee y Nam‑hee Kim, compartieron su visión sobre la relación bilateral, los desafíos compartidos y la necesidad de fortalecer los vínculos entre los poderes legislativos de México y Corea del Sur. Ambas partes firmaron el libro de visitas y posaron para la fotografía oficial, sellando el compromiso de mantener un diálogo abierto, respetuoso y permanente.
La Cámara de Diputados reiteró su disposición a impulsar una agenda compartida que contribuya al fortalecimiento de las relaciones entre México y la República de Corea, en el marco de la diplomacia parlamentaria y la amistad entre los pueblos.