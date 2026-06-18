Ebrard confirma avances en negociación del T-MEC pese a declaraciones de Trump

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que en la segunda ronda de la revisión del T‑MEC se abordaron reglas de origen, seguridad económica, agricultura y automotriz. La próxima reunión virtual será el 1 de julio y la siguiente fase presencial se realizará el 20 de junio en la Ciudad de México, pese a que el presidente Donald Trump ha manifestado su desinterés por el tratado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/06/2026 11:00 AM.
En México y editada el 18/06/2026 11:24 AM.