Claudia Sheinbaum apoyará al Tri desde Palacio Nacional durante el Mundial

La mandataria federal, Claudia Sheinbaum, confirmó que el próximo miércoles acompañará a su familia para seguir el encuentro de la Selección mexicana contra Corea del Sur, correspondiente al Grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026, desde el Palacio Nacional.
El partido, que se disputará a las 19:00 hrs en el Estadio Guadalajara, ubicado en Zapopan, Jalisco, representa el segundo compromiso del conjunto nacional luego de la victoria inaugural 2‑0 sobre Sudáfrica el 11 de junio.
Durante la conferencia matutina, Sheinbaum dirigió sus mejores deseos a los futbolistas y, con tono jocoso, comentó: “Aquí lo voy a ver, ¿quieren verlo aquí? Ya es tarde, se van a ir a su casa, van a entregar la nota rápido y regresar. ¿Quién lo va a pasar en familia, en el Ángel? Pero allá no hay pantalla”.
La presidenta también invitó a los medios, youtubers y comunicadores presentes en el salón Tesorería a pronosticar el marcador del encuentro; la mayoría coincidió en una victoria mexicana.
El anuncio subraya el apoyo institucional al deporte nacional y la intención de la administración de fomentar la unidad familiar en eventos de relevancia internacional.