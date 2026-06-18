Claudia Sheinbaum apoyará al Tri desde Palacio Nacional durante el Mundial

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que acompañará a su familia para ver el segundo partido de la Selección mexicana contra Corea del Sur en la Copa Mundial FIFA 2026, transmitido desde el Palacio Nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/06/2026 02:46 PM.
En México y editada el 18/06/2026 02:58 PM.