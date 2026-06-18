Sheinbaum reitera rechazo al nepotismo tras la licencia de Félix Salgado Macedonio

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, volvió a manifestar su oposición a que familiares hereden cargos políticos, en medio de la polémica por la solicitud de licencia del senador Félix Salgado Macedonio, quien podría quedar imposibilitado para aspirar a la gubernatura de Guerrero en 2027 bajo las nuevas reglas de Morena contra el nepotismo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/06/2026 01:02 PM.
En México y editada el 18/06/2026 01:23 PM.