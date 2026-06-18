Sheinbaum reitera rechazo al nepotismo tras la licencia de Félix Salgado Macedonio

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, reiteró su postura contra el nepotismo al declarar que "no estamos de acuerdo" con que un familiar herede un cargo o puesto público. Sus palabras surgieron tras la reciente solicitud de licencia del senador Félix Salgado Macedonio, quien, de acuerdo con las medidas adoptadas por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), podría quedar impedido para postularse a la gubernatura de Guerrero en las elecciones de 2027.
Desde el Palacio Nacional, Sheinbaum subrayó que su gobierno no se entromete en los asuntos internos de Morena, pero recordó que el partido ha anunciado que iniciará los registros de aspirantes para 2027 el 22 de junio. "Nada más pidieron licencia, no quiere decir que vayan a representar a su estado o a su municipio, pidieron licencia", puntualizó la presidenta.
La dirigente también enfatizó que Morena cuenta con una serie de requisitos que deben cumplirse antes de que cualquier candidato sea seleccionado, indicando que "no es que ya los hayan elegido". Estas declaraciones buscan reforzar la imagen de un gobierno comprometido con la transparencia y la meritocracia, en contraste con prácticas de favoritismo familiar que han generado críticas en la opinión pública.
El caso de Salgado Macedonio ha reavivado el debate sobre la aplicación de las normas anti-nepotismo dentro del partido gobernante y su impacto en la carrera política de figuras de alto perfil. Mientras tanto, la ciudadanía y los analistas políticos observan de cerca cómo se desarrollará el proceso interno de Morena y si las nuevas disposiciones lograrán evitar la perpetuación de poder familiar.