Sheinbaum responde a Trump: “No está bien informado sobre la situación de México”

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desestimó las declaraciones del expresidente de EE. UU., Donald Trump, realizadas en la Cumbre del G7, y reiteró que el Estado mexicano trabaja incansablemente por la seguridad y la soberanía del país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/06/2026 12:22 PM.
En México y editada el 18/06/2026 01:46 PM.