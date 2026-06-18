Sheinbaum responde a Trump: “No está bien informado sobre la situación de México”

Durante la conferencia matutina del jueves, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, abordó las polémicas afirmaciones de Donald Trump en la reciente Cumbre del G7 en Francia, donde el exmandatario acusó a México de ser un refugio para los cárteles de droga.
Sheinbaum subrayó que no corresponde “engancharse” con las declaraciones de Trump, quien, según ella, no está bien informado sobre la compleja situación de seguridad en territorio nacional. La presidenta recordó que, en conversaciones telefónicas previas, le había señalado al presidente estadounidense que “hay Estado mexicano y hay cabezas de instituciones del Estado”, enfatizando la responsabilidad del propio gobierno en la lucha contra el crimen organizado.
La mandataria también aprovechó la ocasión para elogiar al pueblo mexicano, describiéndolo como “muy valiente, extraordinario y defensor de su soberanía”. Estas palabras buscan reforzar la confianza ciudadana y contrarrestar la narrativa externa que, a su juicio, subestima los esfuerzos y logros de las autoridades mexicanas.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum reiteró que las instituciones mexicanas continúan trabajando de manera constante para garantizar el bienestar de la población, sin permitir que comentarios externos desvíen la atención de los retos internos.