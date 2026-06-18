Actas, CURP y pasaportes: así avanza la digitalización de trámites en México

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José Merino, de la Agencia de Transformación Digital, reveló en una conferencia en Palacio Nacional la reducción de requisitos y la incorporación de plataformas digitales para actas de nacimiento, pasaportes, trámites consulares, y el formato migratorio de viajes, con el objetivo de agilizar la gestión y evitar desplazamientos innecesarios.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/06/2026 01:01 PM.
En México y editada el 18/06/2026 01:37 PM.