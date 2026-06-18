Actas, CURP y pasaportes: así avanza la digitalización de trámites en México

En la conferencia matutina de la Agencia de Transformación Digital, el titular José Merino presentó los avances más relevantes del programa de simplificación administrativa y digitalización de trámites en México.
La Agencia de Transformación Digital continuará ampliando la lista de trámites disponibles en línea y perfeccionando la interoperabilidad entre dependencias federales, estatales y municipales. Se invita a la ciudadanía a consultar la plataforma oficial para conocer los requisitos actualizados y agendar citas digitales.