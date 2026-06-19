Gol de orgullo: Sheinbaum lidera festejos nacionales por triunfo de México

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la celebración nacional tras el segundo triunfo de la Selección Mexicana en la Copa Mundial FIFA 2026, al vencer 1-0 a Corea del Sur en el Estadio Akron.
En una rueda de prensa transmitida en vivo, Sheinbaum destacó la importancia del logro deportivo y su impacto en la unidad del país. "Este es un momento de orgullo para todos los mexicanos. Cada gol, cada victoria, nos recuerda la fuerza de nuestra gente y la capacidad de superar cualquier reto", afirmó la mandataria.
El gobierno federal anunció una serie de actos conmemorativos que se llevarán a cabo en los 32 estados, entre los que se incluyen:
Los gobiernos estatales, por su parte, adaptaron la celebración a sus tradiciones locales. En Oaxaca, se realizó una danza tradicional en la plaza principal de la ciudad de Oaxaca; en Veracruz, la orquesta de la Marina Nacional interpretó el himno nacional acompañado de una banda de marimba; y en Chihuahua, se encendió una fogata simbólica en la zona arqueológica de Paquimé.
Sheinbaum también anunció la creación de una medalla conmemorativa que será entregada a los integrantes del plantel y a los entrenadores, y que será distribuida a los aficionados que participaron en los concursos organizados por la Secretaría de Turismo.
El presidente del Comité Organizador Local (COL) del Mundial 2026, Alejandro García, agradeció el apoyo del Ejecutivo Federal y subrayó que la victoria refuerza la imagen de México como anfitrión de alto nivel. "Este triunfo no solo es deportivo, es cultural y económico. Atrae turismo, genera inversión y fortalece la identidad nacional", declaró.
Mientras tanto, la Selección Mexicana se prepara para su próximo encuentro contra Alemania, programado para el 23 de junio en el Estadio MetLife, Nueva York, con la mirada puesta en avanzar a la fase de cuartos de final.