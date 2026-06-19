México desata locura en Guadalajara: portazo, riñas y desmayos en el Fan Fest

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Horas antes del encuentro México vs. Corea del Sur (Jornada 2, fase de grupos del Mundial 2026), cientos de aficionados forzaron la entrada principal del FIFA Fan Fest en Guadalajara tras superar la capacidad máxima de 18 000 personas, provocando incidentes, desalojos y atención de emergencias.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/06/2026 05:16 AM.
En México y editada el 19/06/2026 08:07 AM.