Javier Saldaña Almazán deja la UAGro y pone la mira en la gubernatura de Guerrero

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Javier Saldaña Almazán, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, presentó su licencia temporal para incorporarse al proceso interno de Morena y buscar la candidatura a la gubernatura de Guerrero, condicionando su inscripción a la aprobación del senador Félix Salgado Macedonio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/06/2026 08:30 AM.
En México y editada el 19/06/2026 09:04 AM.