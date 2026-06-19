Javier Saldaña Almazán deja la UAGro y pone la mira en la gubernatura de Guerrero

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, formalizó su solicitud de licencia ante el Consejo Universitario, anunciando que se ausentará temporalmente del cargo para atender proyectos políticos y personales.
Saldaña Almazán declaró que su intención de competir por la gubernatura de Guerrero depende de la autorización de su aliado político, el senador Félix Salgado Macedonio. «Solo me inscribiría con la aprobación de mi amigo y líder, maestro Félix Salgado Macedonio», subrayó el académico.
En un comunicado oficial, el rector resaltó los logros de su gestión, entre los que citó el fortalecimiento académico e institucional de la UAGro y el respaldo de los 90 mil universitarios del estado. Agradeció a estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo por su colaboración en convertir a la universidad en una de las más relevantes del país.
Con la licencia presentada, Saldaña Almazán quedará habilitado para registrarse como aspirante morenista en la encuesta interna que definirá al coordinador estatal de la Cuarta Transformación en Guerrero, figura que podría convertirse en candidato a la gubernatura en los comicios de 2027. Según fuentes políticas, se espera que compita con otros cinco aspirantes dentro del partido.
La decisión ha generado diversas reacciones en los ámbitos político y universitario, dada la influencia del exrector en sectores sociales y académicos de Guerrero. Saldaña Almazán aclaró que su salida no implica un retiro definitivo de la vida universitaria, sino una pausa en una etapa que describió como “significativa”. Continuará trabajando en proyectos orientados a fortalecer la institucionalidad de la UAGro y al desarrollo social del estado.