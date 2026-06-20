Una pelota de 3,600 años sorprende al mundo desde las entrañas de Mesoamérica

Por primera vez el público podrá observar una pelota de hule de más de 3 600 años, una de las evidencias más antiguas del uso del caucho en Mesoamérica. La pieza forma parte de la exposición “Hule ritual. Pelotas milenarias”, instalada en el Museo de la Grandeza Teotihuacana, dentro de la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México, y permanecerá abierta hasta agosto de 2026.
El objeto fue descubierto en el sitio de El Manatí, en el sur de Veracruz, una zona pantanosa que favoreció la conservación del material orgánico durante milenios. Según especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la pelota data de entre 1 700 y 1 500 a.C., lo que la sitúa como una de las pruebas más antiguas del empleo del hule en el continente.
La exposición muestra la pelota original acompañada de dos reproducciones: una elaborada mediante técnicas digitales a partir de escaneos tridimensionales y otra creada artesanalmente siguiendo los métodos que podrían haber utilizado los antiguos artesanos. Además, los visitantes pueden interactuar con una réplica táctil que permite apreciar dimensiones, textura y peso del objeto.
El hule tuvo un papel fundamental en la vida de los pueblos mesoamericanos: más allá del juego ritual, se utilizó en ceremonias religiosas, como objeto de intercambio económico y para la fabricación de diversos utensilios. Los investigadores destacan la complejidad tecnológica de su producción, que incluía el enrollado de bandas de hule alrededor de un núcleo central o procesos de coagulación previa, evidenciando un profundo conocimiento de los recursos naturales.
La muestra está organizada en tres núcleos temáticos: el entorno natural de El Manatí, la importancia cultural del hule y los procesos de conservación de las piezas arqueológicas. Para el INAH, la exposición representa una oportunidad para reflexionar sobre la riqueza del patrimonio cultural mexicano y la necesidad de preservar los vestigios que permiten reconstruir la historia de las civilizaciones originarias.
La presentación pública de esta pelota milenaria coincide con la celebración del Mundial de Fútbol 2026, recordando que las culturas mesoamericanas desarrollaron complejas tradiciones vinculadas al juego de pelota miles de años antes de la llegada de los europeos. México vuelve a mostrar al mundo una parte fundamental de su herencia cultural, reconociendo el trabajo de arqueólogos, restauradores y especialistas que han hecho posible la conservación de una pieza única que sobrevivió más de tres milenios para contar su historia.