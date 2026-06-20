Una pelota de 3,600 años sorprende al mundo desde las entrañas de Mesoamérica

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Una pelota de hule de entre 1 700 y 1 500 a.C., hallada en El Manatí, Veracruz, se muestra al público en la exposición “Hule ritual. Pelotas milenarias” del Museo de la Grandeza Teotihuacana. La muestra, abierta hasta agosto de 2026, incluye la pieza original, dos réplicas y una estación táctil para acercar al visitante a este hallazgo arqueológico sin precedentes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/06/2026 09:32 AM.
En México y editada el 20/06/2026 09:59 AM.