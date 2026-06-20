Sheinbaum ordena revisión de empresas agrícolas en San Quintín y anuncia apoyos sociales

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, se comprometió ante miles de jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, a revisar exhaustivamente a todas las empresas del sector para asegurar que sus trabajadores cuenten con seguridad social. Durante la visita, la mandataria preguntó a los asistentes si tenían seguro social; la mayoría respondió negativamente.
Ante esta situación, Sheinbaum instruyó al secretario del Trabajo, Marath Bolaños, y al director del IMSS, Zoé Robledo, a inspeccionar las condiciones laborales en las empresas agrícolas y a dar seguimiento a la incorporación de los jornaleros al sistema de seguridad social.
En el marco del Plan de Justicia para los Jornaleros Agrícolas de San Quintín, la presidenta anunció la entrega de una tarjeta de 40,000 pesos para el mejoramiento de vivienda, dirigida a 36,000 familias que ya poseen casa propia. El recurso podrá utilizarse a partir de la próxima semana para comprar materiales, ampliar la vivienda, instalar pisos u otras mejoras del hogar.
Asimismo, se anunció un nuevo apoyo para niños y niñas de 0 a 4 años, hijos de habitantes del municipio, aunque no se precisó el monto. Sheinbaum también reiteró su compromiso con la electrificación de varias colonias, la construcción de redes de agua potable y la puesta en marcha de dos plantas desaladoras, subrayando que no es aceptable que exista agua para el campo y no para la población.
En materia de salud, el director del IMSS, Zoé Robledo, informó que avanza la construcción del nuevo hospital de San Quintín, que contará con tomógrafo, mastógrafo, unidades de quimioterapia y hemodiálisis, entre otras 14 especialidades, evitando que la población tenga que trasladarse a Ensenada para recibir atención especializada. El hospital será universal, atendiendo a usuarios del IMSS, ISSSTE y a quienes no cuenten con seguridad social.
San Quintín ya cuenta con Unidades de Servicio Universal de Salud en los poblados de Camalú, Lázaro Cárdenas, El Rosario y Villa de Jesús María. La presidenta destacó que el gobierno está para garantizar el bienestar de quienes llegaron al municipio en busca de empleo y mejores condiciones de vida.
Sheinbaum anunció que regresará en seis meses para supervisar el cumplimiento de las instrucciones dadas a su gabinete. En el evento participaron la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y titulares federales de Bienestar, Trabajo, Salud e Infraestructura. A diferencia de su primera visita, esta vez no asistieron diputados ni senadores.