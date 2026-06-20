Sheinbaum ordena revisión de empresas agrícolas en San Quintín y anuncia apoyos sociales

...

Claudia Sheinbaum, en visita a San Quintín, instruyó al secretario del Trabajo y al director del IMSS a inspeccionar todas las empresas del campo para garantizar seguridad social a los jornaleros, y presentó tarjetas de 40 mil pesos para mejoramiento de vivienda, apoyos a niños y avances en infraestructura sanitaria y eléctrica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/06/2026 06:49 AM.
En México y editada el 20/06/2026 09:45 AM.