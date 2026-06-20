Celebración del triunfo contra Corea del Sur deja 40 toneladas de basura y destrozos

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Más de 400,000 aficionados se congregaron en el Ángel de la Independencia tras la victoria de México en el Mundial 2026, generando 40 toneladas de residuos y daños en áreas verdes y mobiliario urbano. La Secretaría de Obras y Servicios movilizó a 360 trabajadores, 23 vehículos y equipos de limpieza para restaurar la zona.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/06/2026 06:41 AM.
En México y editada el 20/06/2026 07:37 AM.