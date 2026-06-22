Operativo en Sinaloa deja un detenido y 24 mil litros de droga asegurados

El 20 de junio de 2026 fuerzas federales y elementos del Ejército Mexicano llevaron a cabo un operativo en el municipio de Ahome, Sinaloa, que resultó en la incautación de más de 24 mil litros de metanfetamina líquida y una gran cantidad de precursores químicos utilizados para su elaboración. En el sitio también fue detenido un hombre, cuya identidad no ha sido revelada, y puesto a disposición del Ministerio Público.
El operativo se ejecutó tras una orden de cateo en un domicilio considerado punto clave para actividades delictivas del Cártel de Sinaloa. La bodega, ahora bajo resguardo de las autoridades, contenía los volúmenes de droga y químicos que se describen como "precursores".
Un día antes, el 19 de junio, la Secretaría de la Defensa Nacional inspeccionó un tractocamión en el poblado El Bichi de Arriba, en Culiacán. En la inspección se hallaron 7,000 litros de sustancias químicas
Estos hallazgos se enmarcan en la escalada de violencia entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, conflicto que desde septiembre de 2024 ha generado más de 3,000 homicidios y numerosos actos de intimidación y desapariciones.
El informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), publicado en febrero de 2025, señala que el Cártel de Sinaloa opera en tres continentes, estableciendo laboratorios fuera de México y alianzas con organizaciones criminales locales, como la Mara Salvatrucha (MS‑13), el Barrio 18, el Tren de Aragua y el Clan del Golfo. La red también se vincula a laboratorios de metanfetamina en Europa y a grandes incautaciones en Chile y Francia.
Las autoridades continúan reforzando la vigilancia y la cooperación internacional para desarticular estas cadenas logísticas, cuyo origen principal de precursores químicos se rastrea a China.