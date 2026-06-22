Operativo en Sinaloa deja un detenido y 24 mil litros de droga asegurados

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Durante un operativo el 20 de junio, autoridades mexicanas incautaron más de 24,000 litros de metanfetamina líquida y precursores químicos en una bodega de Ahome, Sinaloa, y detuvieron a un hombre. El día anterior, un camión fue inspeccionado en Culiacán, donde se aseguraron 7,000 litros adicionales de sustancias químicas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/06/2026 01:43 PM.
En México y editada el 23/06/2026 08:33 AM.