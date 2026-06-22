Tras la polémica, INAH aclara cómo se autorizó el evento de la FIFA en Chapultepec

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El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) aclaró que el evento de la FIFA del 10 de junio, previo a la inauguración del Mundial 2026, cumplió con la normativa para el uso de espacios patrimoniales y que la organización cubrió todos los costos, disipando dudas surgidas tras la polémica y las declaraciones de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/06/2026 06:51 AM.
En México y editada el 22/06/2026 05:32 AM.