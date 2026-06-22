Bienestar advierte sobre fraude que promete adelantar información de depósitos

La Secretaría de Bienestar emitió un comunicado el 22 de junio de 2026 alertando sobre un fraude que se difunde en redes sociales y plataformas de video, cuyo objetivo es engañar a los beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores. El engaño consiste en videos y mensajes que solicitan actualizar datos personales, responder correos o realizar pagos anticipados a cambio de supuesta información sobre la fecha de depósito.
Según las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación, la pensión se otorga directamente mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios. Cada beneficiario recibe 6,400 pesos bimestrales, lo que equivale a 38,400 pesos al año, siempre y cuando cumpla con tres requisitos: ser mayor de 65 años, tener nacionalidad mexicana y residencia permanente en el país.
El proceso de registro, que se lleva a cabo del 22 al 28 de junio en los Módulos de Bienestar de todo el país, no exige historial laboral ni años cotizados. Los solicitantes deben presentar identificación oficial, CURP reciente y la tarjeta de la pensión. El día de atención depende de la letra inicial del primer apellido.
Qué es falso: La Secretaría aclara que no se requiere responder correos, contestar mensajes, actualizar información personal ni pagar ningún tipo de comisión para recibir el apoyo. Los videos que circulan en YouTube y otras plataformas no provienen de canales oficiales y carecen de respaldo institucional.
Cómo operan los estafadores: Aprovechan la incertidumbre sobre el calendario de pagos del bimestre julio‑agosto, que aún no ha sido publicado, para ofrecer “información anticipada” a cambio de datos personales o pagos simbólicos. Al obtener datos como CURP, número de tarjeta o datos bancarios, los delincuentes pueden intentar clonar la tarjeta o abrir cuentas fraudulentas.
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