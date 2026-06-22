Bienestar advierte sobre fraude que promete adelantar información de depósitos

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La Secretaría de Bienestar advierte sobre un fraude que circula en redes sociales y que pretende engañar a los derechohabientes de la Pensión para Adultos Mayores. Se explican los mecanismos de la estafa, los requisitos reales del programa y las recomendaciones oficiales para evitar ser víctima.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/06/2026 12:10 PM.
En México y editada el 22/06/2026 04:35 PM.