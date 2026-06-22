Diputada propone acabar con las lonas de plástico en campañas políticas

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La legisladora del PRI, Lorena de la Garza, presentó una iniciativa para reformar el artículo 250 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y eliminar el uso de lonas de plástico como propaganda electoral, con el objetivo de reducir residuos y evitar la acumulación de desechos tras las campañas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/06/2026 04:30 PM.
En México y editada el 22/06/2026 04:21 PM.