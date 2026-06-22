Diputada propone acabar con las lonas de plástico en campañas políticas

La diputada local del PRI, Lorena de la Garza, presentó hoy una iniciativa que busca prohibir el uso de lonas de plástico como propaganda electoral. La propuesta, que pretende reformar el artículo 250 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tiene como fin evitar que estos materiales terminen como residuos después de las campañas.
Según el comunicado de la legisladora, la normativa actual obliga al retiro y reciclaje de la propaganda al concluir la contienda, pero persisten deficiencias en la recolección y disposición final de los materiales. "Aún con la obligación legal, la práctica muestra que gran parte de las lonas quedan abandonadas en la vía pública o en terrenos privados", señaló De la Garza.
La reforma propuesta mantendría la autorización de los propietarios de inmuebles privados, pero prohibiría expresamente el uso de lonas de plástico, obligando a los partidos políticos, coaliciones, candidaturas y servidores públicos a emplear alternativas más sostenibles.
Estudios preliminares indican que, por cada 100 mil lonas electorales de tamaño estándar que se dejen de producir, se podrían evitar alrededor de 67 toneladas de plástico. La iniciativa también contempla la creación de un programa de reciclaje obligatorio para la propaganda que ya se encuentre en circulación.
El proyecto será remitido a la Comisión de Medios de Comunicación y Cultura del Congreso del Estado, donde será analizado y, de ser aprobado, se enviará al pleno para su discusión y votación.
De la Garza concluyó su intervención invitando a los partidos y a la sociedad civil a sumarse a la causa, resaltando que "la protección del medio ambiente es una responsabilidad compartida y la política debe ser ejemplo de cambio".