Mineras canadienses bajo presión: México exige cumplir con la ley ambiental

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Claudia Sheinbaum exigió que las empresas mineras canadienses cumplan la normativa ambiental mexicana, tras la remisión de una lista de casos pendientes por parte de la SEMARNAT al gobierno de Canadá.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/06/2026 09:38 AM.
En México y editada el 22/06/2026 12:37 PM.