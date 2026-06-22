Mineras canadienses bajo presión: México exige cumplir con la ley ambiental

Durante su conferencia matutina del lunes 22 de junio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dejó claro que la prioridad del Gobierno no es cuestionar la presencia de compañías mineras canadienses, sino exigir el estricto cumplimiento de la legislación ambiental y la reparación de los daños ocasionados por sus operaciones.
La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Alicia Bárcena, envió al gobierno encabezado por Mark Carney una relación detallada de proyectos mineros que mantienen pendientes en materia de remediación, mitigación de impactos y cumplimiento de obligaciones ecológicas.
Sheinbaum señaló que el tema fue planteado directamente al primer ministro canadiense con el objetivo de reforzar la cooperación bilateral y garantizar que las empresas apliquen en México los mismos estándares ambientales que cumplen en Canadá.
La PROFEPA y la SEMARNAT ya están supervisando los casos para asegurar la implementación de medidas correctivas. Entre los casos más relevantes destaca la mina Los Filos, operada por la canadiense Equinox Gold en Guerrero, donde se ordenaron clausuras tras detectar riesgos de manejo de residuos y estabilidad de depósitos.
Las denuncias de comunidades y organizaciones en estados como Guerrero y Zacatecas continúan exigiendo mayor vigilancia, restauración de ecosistemas y cumplimiento de compromisos ambientales por parte de las empresas extractivas.
Este llamado a la rendición de cuentas se produce en un contexto de estrecha relación económica entre México y Canadá, que están revisando el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC) y desarrollando proyectos conjuntos en minerales críticos.
Con la lista de observaciones ambientales, el Gobierno mexicano busca que las compañías canadienses atiendan los pendientes identificados y garanticen el cumplimiento de las normas de protección ambiental vigentes en el país.