Reino Unido entra al CPTPP y abre un mercado millonario para las empresas mexicanas

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A partir del 22 de junio de 2026, México y el Reino Unido podrán comercializar bajo el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) con cero aranceles en el 99 % de los productos. La adhesión británica, primera de un país no asiático‑pacífico, abre nuevas oportunidades para sectores estratégicos y sienta las bases de una asociación comercial más profunda.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/06/2026 12:11 PM.
En México y editada el 22/06/2026 12:31 PM.