Sheinbaum descarta que 800 mdp para Oaxaca vayan a la CNTE

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Durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, precisó que los 800 millones de pesos destinados a Oaxaca se emplearán en la mejora del sistema educativo estatal y no serán entregados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El recurso financiará nuevas plazas docentes, infraestructura escolar y equipamiento tecnológico, bajo la supervisión de organismos oficiales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/06/2026 12:10 PM.
En México y editada el 22/06/2026 02:17 PM.