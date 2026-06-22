Sheinbaum descarta que 800 mdp para Oaxaca vayan a la CNTE

En la conferencia matutina celebrada en el Palacio Nacional, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aclaró que los 800 millones de pesos asignados al estado de Oaxaca no serán entregados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). La mandataria subrayó que dichos recursos se canalizarán a través de instituciones públicas para fortalecer la educación estatal.
Sheinbaum explicó que el presupuesto financiará la creación de nuevas plazas docentes y la modernización de la infraestructura de centros educativos. Además, anunció un acuerdo para dotar a todas las escuelas de la entidad con computadoras e impresoras, los cuales serán entregados por organismos institucionales y no por sindicatos.
La presidenta recordó que, en 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador proporcionó uniformes a niños y niñas de Oaxaca mediante la Secretaría de Defensa, demostrando que los recursos pueden ser canalizados eficientemente sin la intervención de organizaciones sindicales.
Sheinbaum también destacó la reciente implementación de la beca Rita Cetina, la cual, según ella, reducirá la necesidad de apoyos económicos adicionales para útiles y uniformes escolares, aliviando la carga financiera de las familias oaxaqueñas.
Con estas precisiones, la mandataria calificó de "equivocada" la interpretación de la CNTE respecto al destino de los fondos y reiteró su compromiso de impulsar una educación pública de calidad, directamente gestionada por el Estado.