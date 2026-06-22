Claudia Sheinbaum advierte sobre el uso excesivo del celular en menores

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó este sábado en Tijuana que niñas, niños y adolescentes reduzcan el uso del teléfono celular, advirtiendo que estudios indican que el exceso de pantalla puede generar ansiedad y otros problemas de salud mental.
Durante la ceremonia de entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina, la mandataria preguntó a los padres presentes si cuando eran menores utilizaban celular; la mayoría respondió negativamente, recordando una infancia marcada por juegos en patios, calles y escuelas.
Sheinbaum resaltó que, antes de la era digital, los menores convivían más físicamente y practicaban juegos tradicionales que fomentaban la actividad física y la interacción directa. Por ello, anunció que buscará promover el regreso de esas dinámicas lúdicas en los planteles educativos como estrategia para disminuir la dependencia tecnológica.
El evento también sirvió para entregar la Beca Rita Cetina a cientos de familias. El programa federal otorga 2,500 pesos bimestrales a estudiantes de educación básica para cubrir gastos escolares. Kimberly Soto, beneficiaria, manifestó que el apoyo económico le permite continuar sus estudios y aliviar la economía familiar, mientras que Dulce, madre de una alumna de primaria, indicó que la beca será clave para adquirir útiles y uniformes antes del inicio de clases en agosto.
El depósito de la beca está programado para el mes de agosto, previo al regreso a clases.