Claudia Sheinbaum advierte sobre el uso excesivo del celular en menores

...

En Tijuana, la presidenta Claudia Sheinbaum instó a padres a limitar el tiempo que niños y adolescentes pasan frente al celular, señalando riesgos como la ansiedad, y anunció su intención de impulsar el regreso de los juegos tradicionales en las escuelas. El anuncio coincidió con la entrega de la Beca Rita Cetina, que beneficia a estudiantes de educación básica con 2,500 pesos bimestrales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/06/2026 08:05 AM.
En México y editada el 22/06/2026 05:55 AM.