Sheinbaum fija 2027 para el arranque de pasajeros en el Tren Interoceánico

En la conferencia de prensa matutina celebrada en el Palacio Nacional, la mandataria Claudia Sheinbaum anunció que el Tren Interoceánico comenzará a ofrecer servicio de pasajeros a inicios de 2027, una vez se cumplan las recomendaciones internacionales de seguridad.
La información se dio a conocer después del trágico descarrilamiento ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, que dejó 13 fallecidos y cerca de 100 lesionados. Sheinbaum señaló que, a raíz de ese accidente, se han incorporado las directrices de la empresa alemana TUV Rheinland para la certificación de la operación del tren.
«Las recomendaciones de TUV Rheinland ya están listas y serán la base para la certificación del proyecto», afirmó la presidenta desde el salón Tesorería. Además, anunció que se trazará una nueva ruta que eliminará las curvas pronunciadas que caracterizan la costa de Oaxaca, reduciendo significativamente los riesgos operativos.
El Ejecutivo Federal está avanzando con el proyecto ejecutivo y el derecho de vía necesario para la nueva alineación. Sin embargo, Sheinbaum precisó que el servicio de pasajeros se activará antes de concluir dichos trabajos, siempre bajo los estándares de seguridad internacionales.
El anuncio se produce en un contexto de presión social y política para garantizar la viabilidad y seguridad del Tren Interoceánico, una obra emblemática que busca conectar la costa del Pacífico con la del Golfo, impulsando el desarrollo económico y turístico del país.
Sheinbaum concluyó reiterando el compromiso del gobierno federal con la transparencia y la seguridad: «Nuestro objetivo es que el Tren Interoceánico sea un modelo de excelencia operativa y un motor de crecimiento para México, sin poner en riesgo la vida de los usuarios».