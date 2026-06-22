Sheinbaum fija 2027 para el arranque de pasajeros en el Tren Interoceánico

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La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, confirmó que el Tren Interoceánico iniciará operaciones de pasajeros en 2027, tras la certificación de la empresa alemana TUV Rheinland y la implementación de una nueva ruta que evitará las curvas peligrosas de la costa oaxaqueña.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/06/2026 01:41 PM.
En México y editada el 23/06/2026 08:30 AM.