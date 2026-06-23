SEP, Conalep y TecNM acuerdan ingreso preferente a ingenierías para egresados

La Secretaría de Educación Pública (SEP), el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM) firmaron hoy un convenio que establece una vía de ingreso preferente a carreras de ingeniería para los egresados del bachillerato técnico.
Ramón Jiménez López, director general del TecNM, recordó que los principios de humanismo, justicia social y democracia obligan a garantizar el acceso a la educación para todos los jóvenes del país, y añadió que el acuerdo “abre las puertas a nuestros programas de ingeniería para los egresados del Conalep”.
La presidenta Sheinbaum anunció que en agosto iniciará una consulta “escuela por escuela” para revisar las necesidades del sector educativo, en medio de las negociaciones con el magisterio tras el plantón de la CNTE en el Zócalo de la CDMX.
Con este convenio, México avanza hacia una mayor integración de sus subsistemas educativos, facilitando la transición de la educación media superior a la superior y fortaleciendo la formación de técnicos y profesionales comprometidos con el desarrollo del país.