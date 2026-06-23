SEP, Conalep y TecNM acuerdan ingreso preferente a ingenierías para egresados

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La Secretaría de Educación Pública, el Conalep y el Tecnológico Nacional de México firmaron un acuerdo que garantiza el tránsito de estudiantes del Bachillerato Nacional a la educación superior, iniciando con una prueba piloto en el Instituto Tecnológico de Gustavo A. Madero y con planes de expansión a nivel nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/06/2026 05:45 PM.
En México y editada el 23/06/2026 04:58 PM.