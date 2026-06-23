Histórico decomiso: hallan 49.9 toneladas de metanfetamina en camión rumbo a Texas

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La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) incautó casi 50 toneladas de metanfetamina ocultas en un camión Volvo D‑13 que intentaba cruzar el Puente Internacional del Comercio Mundial de Tamaulipas a Estados Unidos, con un valor estimado de 10.1 millones de dólares en el mercado negro.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/06/2026 09:04 AM.
En México y editada el 23/06/2026 09:37 AM.