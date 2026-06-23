Histórico decomiso: hallan 49.9 toneladas de metanfetamina en camión rumbo a Texas

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) informó que, el 15 de junio, agentes descubrieron 49.9 toneladas de metanfetamina en la caja de un camión Volvo D‑13 que intentaba cruzar el Puente Internacional del Comercio Mundial hacia Texas.
El cargamento, que originalmente estaba declarado como polipropileno, fue sometido a una inspección secundaria después de que el vehículo fuera señalado por los sistemas de vigilancia de la aduana de Nuevo Laredo. La detección se realizó mediante perros entrenados para identificar sustancias ilícitas, lo que permitió a los agentes localizar la droga oculta entre la mercancía.
Según el reporte de la CBP, el valor de mercado negro de la metanfetamina incautada asciende a aproximadamente 10.1 millones de dólares (cerca de 11 millones de dólares según estimaciones locales). La operación representa uno de los mayores decomisos de este tipo de estupefaciente en la zona fronteriza.
El camión, proveniente del estado de Tamaulipas, había sido dirigido al cruce fronterizo con la intención de transportar la sustancia a Estados Unidos. La autoridad aduanera informó que el caso está bajo investigación y que se tomarán las medidas legales correspondientes contra los responsables.
Este hallazgo subraya la creciente sofisticación de los cárteles en el uso de rutas comerciales y contenedores legítimos para el tráfico de drogas, y refuerza la necesidad de reforzar los controles fronterizos mediante tecnología avanzada y unidades caninas especializadas.