Exjueces marchan hacia la Segob exigiendo indemnizaciones tras la reforma judicial de 2024

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Cerca de 100 exjueces de Distrito y exmagistrados de Circuito realizaron una caminata pacífica desde el Monumento a la Revolución hasta la Secretaría de Gobernación para reclamar el pago de pensiones y compensaciones previstas en el Décimo Transitorio de la reforma judicial de 2024. Señalan que el Órgano de Administración Judicial no ha entregado los recursos, lo que afecta a unos 200 exintegrantes del Poder Judicial y genera adeudos de entre 600 y 700 millones de pesos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/06/2026 05:25 PM.
En México y editada el 23/06/2026 04:56 PM.